Amasya'da Kadınlar İmece Usulü Yün Yatakları Havalandırıyor

Amasya'da Kadınlar İmece Usulü Yün Yatakları Havalandırıyor
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Amasya'nın Nergiz Mahallesi'nde kadınlar, yastık ve yorgan yünlerini imece usulü havalandırarak geleneksel yün yatak geleneğini sürdürüyorlar. Muhtar Nuran Muslu, bu geleneğin bölgedeki önemi hakkında bilgi vererek, kadınların iş birliğinin önemini vurguladı.

Amasya'da Nergiz Mahallesi'nde yastık ve yorgan yünleri kadınların imece usulü iş birliğiyle havalandırılıyor. Şehrin en eski mahallelerinden olan 40 haneli mahallede sağlıklı yorgan ve yastıklar için yapılan uygulamayı mahallenin kadın muhtarı başlattı. Sokağa serilen yünler geleneksel olarak değnek darbeleriyle havalandırılıp ayrıştırılıyor.

Evlerde yastık ve yorganını yıkayanlar sonrasında durumu komşularına bildiriyor. Kuruması için sokağa serilen yünler komşuların da katılımıyla bir dizi işlemden geçiyor. Değnek darbeleriyle havalandırılan yünler titizlikle ayrıştırıldıktan sonra yeniden toplanıyor.

Koyun yününün uzun yıllar kullanıldığı bu geleneğe önem verdiklerini belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Yatak, yorgan, yastık yünlerini bu şekilde havalandırıyoruz. Kadınlarımız 'Altın kızlar'. İmece usulü kısa sürede bu işlerin üstesinden geliyorlar. Çoğu yerde elyafa geçilse de bizim mahallemizde yün yatak geleneği devam ediyor" dedi.

Kış öncesi sıcak günlerde yatak, yorgan ve yastık yünlerini döküp havalandırdıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Ümmühan Bodur, "Biz hala yün yataklarda yatıyoruz. Çünkü rahat oluyor. Elyaf olanlarda yatamıyoruz. Yün daha serin tutuyor. Ama şimdilerde unutulmaya yüz tuttu" diye konuştu.

Neriman Akça da kışlık çorbalık, yufka, salça ve tarhana hazırlıklarını komşularıyla birlikte yaptıklarını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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