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Amasya'da Deprem Anında İneklerin Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Amasya'da Deprem Anında İneklerin Panik Anları Güvenlik Kamerasında
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler sırasında bir çiftlikteki ineklerin panikleyerek sağa sola kaçışları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Depremler, hayvanları da etkileyerek büyük bir korku yaşattı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlerde ineklerin sağa sola kaçıştıkları anlar kameraya yansıdı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanları da korkuttu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Serkan Karakuş adlı vatandaş, şiddetli sarsıntı karşısında çiftlikteki hayvanlarının büyük panik yaşadıklarını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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