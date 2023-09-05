Amasya Belediyesi: "Amasya merkez şebeke suyunda sıkıntı yok, güvenle kullanabilirsiniz"

Amasya Belediyesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150'den fazla kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurarak tedavi edilmeleri üzerine açıklama yaptı. İl merkezindeki suyun güvenle kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Amasya merkez şebeke suyu ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir" denildi.

Taşova'da dün Taşova Belediyesi ekipleri tarafından ana boru su hattında yapılan çalışma sonrası şebekeye yeniden su verildi. Geç saatlerden itibaren çok sayıda vatandaş bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Taşova Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Vatandaşların bazıları ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi'ne yönlendirildi. 150'den fazla kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kesinti yapılan içme suyundan analiz yapılması için örnekler alındı.

Konuyla ilgili yapılan ' Amasya'da şebeke suyu sebebiyle 150 kişi hastaneye başvurdu' başlıklı haber üzerine Amasya Belediyesi de açılama yayınladı. Açıklamada, "Medya ve internet sitelerinde yer alan ' Amasya'da şebeke suyu sebebiyle 150 kişi hastaneye başvurdu' başlıklı haberin kaynağı Taşova ilçemizindir. Amasya merkez şebeke suyu ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Şebeke suyumuzu güvenle kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - AMASYA