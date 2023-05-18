Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki anneler unutulmadı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyükler ile bir araya gelerek geçmiş Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Doğan, "Bizi büyüten, emek veren ve bu günlere getiren büyüklerimizin ellerinden öpüyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Denizli'nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Alzheimer Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen programda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyükler ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, Alzheimer teşhisi konulan büyüklerin Anneler Günü'nü kutlayarak hediye verdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyüklerle beraber anneler gününde hatıra fotoğrafı çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi. Merkezefendili büyükler de kendilerini ziyarete gelen ve her zaman yanlarında olan Başkan Doğan'a teşekkür etti.

"Annelerimizin hayatımızdaki yeri apayrı"

Bütün büyüklerin ellerinden öpen ve sağlıklı yaşam dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geçmiş anneler gününüzü kutluyorum. Anneler bizim için en kıymetli insanlardır. Annelerimizin sağlığı, yanımızda oluşu, onları göremesek de varlıklarının bizim için her daim yeterli olması çok kıymetli. Bizi büyüten, emek veren ve bu günlere getiren büyüklerimizin bir kez daha ellerinden öpüyorum. Alzheimer Merkezimizin bizim gönlümüzdeki, içimizdeki yeri apayrı. Çünkü; siz büyüklerimizi çok seviyoruz. Sizlerin ilerleyen yaşınızda huzurlu, rahat, mutlu ve konforlu bir şekilde hayatınızı devam ettirmenizi istiyoruz. O yüzden bu merkezlerimiz var. Hiçbir zaman kendinizi Merkezefendi'de yalnız hissetmenizi istemiyoruz. Bizler her daim siz değerli büyüklerimizin yanındayız. Büyüklerimizin burada olması bizlere huzur veriyor" diye konuştu. - DENİZLİ