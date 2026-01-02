Altıntaş'ta İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kaymakam Ayşegül Yıldırım başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe İdare Şube Başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, yıl boyunca ilçede yürütülen kamu hizmetleri ele alındı. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapılarak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda konuşan Kaymakam Ayşegül Yıldırım, kurumlar arası eş güdümün önemine vurgu yaparak, özverili çalışmalarından dolayı tüm birim amirlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA