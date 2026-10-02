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Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı çifti ziyaret etti

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Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı çifti ziyaret etti
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Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Saraycık Köyü'nde yaşayan yaşlı çifti, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım ziyaret etti. Ziyarette çiftle sohbet eden Yıldırım, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Saraycık Köyü'nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret etti.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Yıldırım, yaşlı çiftle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Yaşlı çiftin hal ve hatırını soran Yıldırım, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Büyüklerin hayat tecrübeleri ve birikimlerinin toplum için önemli bir değer taşıdığını ifade eden Kaymakam Yıldırım, yaşlı çifte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyaret, samimi sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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