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Altınova'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı

Altınova'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı
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Yalova'nın Altınova İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Yalova'nın Altınova İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Törende konuşan Altınova İlçe Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer, "Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümü hayırlı olsun. Teşkilatımız, ülkemizin, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapıyor" dedi. Altınova'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa ilçe protokolü, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Altınova İlçe Emniyet Müdürü Halis Kürşat Seçer, Polis Teşkilatının 180. yıl dönümünü kutladığını belirterek şehitlere Allah'tan rahmet görevde olanlar teşkilat mensupları için kolaylıklar diledi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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