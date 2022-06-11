Altınova Belediye Başkanı Oral, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetiminde - Haberler

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türk Devletleri Teşkilatı Ak Sakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda TDBB'in yeni yönetim kuruluna Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da seçildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, birliğin Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dost ve kardeş ülkelerin yerel yönetimleri arasında iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

"Bağlarımız her geçen gün güçlendiriyoruz"

TDBB Yönetim Kurulu'nda 11 ülke temsil edildiğini ifade eden Başkan Oral, birliğin dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden olan TDBB, tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel