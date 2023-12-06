Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehri daha ileri hedeflere taşımak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Türkiye'nin 2. Yüzyılında şehri daha ileri hedeflere taşımak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Altınordu Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Aşkın Tören başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan Tören, birlik ve beraberlik çerçevesinde, yapılan hizmetlerle birlikte 4 buçuk yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Konuşmasında, ikinci dönem için güçlü bir şekilde hazır olduklarını ifade eden Başkan Tören, "Şehrimiz ve insanımız için bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de el birliği, akıl birliği ve gönül birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yüzyılda, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şehrimizi daha ileri hedeflere taşımak ve gelecek yüzyılın Altınordu'sunu hep birlikte kurmak için ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için de bizim varlığımıza ve emeğimize ihtiyaç duyulan her kapıya koşmaya, her sese kulak vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hizmetlerimizi devam ettirmek istiyoruz"

Meclis olarak geride kalan yaklaşık 5 yıllık sürede tarihi değiştirecek olaylara tanıklık ettiklerini belirten Başkan Tören "Bu meclis olarak 5 yıl içerisin de tarihi gerçekten değiştirecek nitelikte olaylara tanıklık ettik. Halende bunların sonuçları ve süreçleri de bölgemiz başta olmak üzere ülkemizde devam etmekte. Yeni dönemde de hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. Yeni teşekkül edecek meclisimizle aynı ruhla, aynı kararlılıkla bu şehrin vizyonuna beklentilerine, ihtiyaçlarına daha müreffeh bir toplum, kalkınmış bir Ordu, gelişen ve modern bir şehir Ordu için alın teri ve akıl teri dökmeye devam edeceğiz. Biz, 'yapacak çok işimiz, yürünecek çok yolumuz var' diyoruz. Dolayısıyla bu süreçte heyecanımızdan da iddiamızdan da inşallah hiç vazgeçmeden, taviz vermeden bu hizmetlerimizi yine devam ettirmek konusundaki kararlılığımızı da ifade etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - ORDU