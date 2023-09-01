Altın Güvercin 26. Kez Müzikseverlerle Buluşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, Eviz Yapı ve BS Ada İnşaat’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl 14-17 Eylül arasında 26’ncı kez müzikseverlerle buluşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, Eviz Yapı ve BS Ada İnşaat'ın ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl 14-17 Eylül arasında 26'ncı kez müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin pop müzik alanında gelenekselleşen ilk ve tek beste yarışması olan ve düzenlendiği 1986 yılından bu yana Türk müziğine pek çok önemli ismi kazandıran Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın programı belli oldu. Bu yıl 26'ncı kez kanatlanacak olan Altın Güvercin, 14 Eylül'de Tarihi Kervansaray'da düzenlenecek basın toplantısı ve finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirleyecek olan kura çekimi ile başlayacak. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında 16 Eylül gecesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sevilen pop müzik sanatçısı Melek Mosso bir konser verecek.

AŞKIN NUR YENGİ 36 YIL SONRA ALTIN GÜVERCİN SAHNESİNE ÇIKACAK

26. Altın Güvercin Beste Yarışması coşkusu, 17 Eylül'de Özer Türk Stadı'nda ünlü TV sunucusu ve program yapımcısı Okan Bayülgen'in sunumuyla gerçekleşecek olan büyük final gecesi ile zirveye ulaşacak. 10 finalistin büyük jüri karşısında canlı performans sergileyeceği final gecesinde 1987 yılında düzenlenen 2. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda yorumladığı "Yeniden" şarkısı ile birinci olarak profesyonel müzik yaşamına adım atan Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendirecek. Yarışmanın gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü de 36 yıl sonra bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan Aşkın Nur Yengi'ye verilecek.

DİJİTAL HALK OYLAMASI 2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

2020 yılında yarışmaya eklenen dijital ortamdaki halk oylaması bu yıl da yapılacak. Yarışma için oy kullanmak isteyen müzikseverler, 2 Eylül'den itibaren oylama için hazırlanan www.altinguvercin.com.tr adresli sayfaya girerek, finale kalan 10 parçanın tamamını dinleyebilecek. Ardından facebook hesabı veya cep telefonuna gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebilecek. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak dijital oylamanın sonucu, 13. jüri olarak halk jürisi şeklinde toplama dahil edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda takdim edilecek. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek.