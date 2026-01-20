Haberler

Samsun'da sınıf öğretmeni kansere yenik düştü

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Hülya Pamay, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Eğitim camiasında derin bir üzüntü yaratan vefat, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taziye mesajıyla duyuruldu.

İlkadım ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Pamay'ın vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Pamay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Hülya Pamay'ın cenazesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

