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Merz'den Ben Gvir'e sert kınama

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in "İsrail güçlerinin bir gecede 30-40 Gazzeli öldürmesi gerektiği" ifadelerini şiddetle kınadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in "İsrail güçlerinin bir gecede 30-40 Gazzeli öldürmesi gerektiği" ifadelerini şiddetle kınadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in "İsrail güçlerinin bir gecede 30-40 Gazzeli öldürmesi gerektiği" ifadelere tepki geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ben Gvir'i kınadı. Alman Hükümet Sözcüsü Sebastian Hille tarafından yapılan açıklamada, "Şansölye, Ben Gvir bakanının uluslararası hukuku ihlal eden insanlık dışı çağrılarını şiddetle kınıyor. Bunlar kabul edilemez" dedi. Hille, "Mesajımız net. Batı Şeria'da ilhak yönünde başka adımlar atılmamalı. Ne resmi adımlar, ne de etkisi giderek ve açıkça ilhak yönünde ilerleyen siyasi, yapısal veya diğer önlemler. Bunlar iki devletli çözüme aykırıdır" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de, Avrupa düzeyinde yaptırımların tartışıldığını belirtti.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Ben Gvir'e karşı çıkarak, sözlerini "kabul edilemez ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Ben Gvir, Cumartesi gecesi yayınlanan bir röportajda İsrail ordusunun "Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi ortadan kaldırarak hedefli suikastlar düzenlemesi gerektiğini" söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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