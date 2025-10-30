Haberler

Almanya Şansölyesi Merz, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Frederich Merz, resmi ziyareti kapsamında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mirasına saygı duruşunda bulundu ve özel deftere duygu dolu bir mesaj yazdı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Frederich Merz, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Frederich Merz, Türkiye'de gerçekleştirdiği resmi temaslar öncesinde, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Almanya Şansölyesi Merz ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e Aslanlı Yol'dan giriş yaptı. Atatürk'ün mozolesine Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı askerlerin çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf verdi. Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile geçen Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Almanya Şansölyesi Merz özel deftere, şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa'nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk'ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Haberler.com
