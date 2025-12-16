Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik'te

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf, Bursa'nın İznik ilçesine önemli bir ziyarette bulundu.

Cristian Wolf'un ilk durağı İznik Boyalıca Mahallesinde akaryakıt tesisi oldu. Burada Çiloğulları ailesi ile bir araya gelen Wolf ve ekibine köy ekmeği ve çay ikram edildi. 10. Cumhurbaşkanı Wolf'un daha sonra İznik Bazilika'yı da ziyaret edeceği belirtildi. - BURSA