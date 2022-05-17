Almanya Kiel'den Heyet Hatay'da - Haberler

HATAY (ANKA) -

Hatay'ın Almanya'daki iki kardeş şehrinden biri olan Kiel'den gelen heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Hatay ile Kiel arasında köprü görevi üstlenen Türk Alman Derneği(DGT) ve Uluslararası Kültürler Derneği (UKUD) üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran ile bir araya geldi.

"AÇILIŞIMIZI ULUSAL BAYRAMIMIZDA ÜLKEMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPMAK İSTİYORUZ"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şehri dışında olduğu için konuklarını karşılayamadığını belirten Hayzaran, "Başkanımız HADO ile ilgili son detayları netleştirmek için Ankara'da. HADO, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda uluslararası sulardaki ilk seferini yapacak. Böylelikle uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ilk belediye olacağız. Açılışımızı ulusal bayramımızda ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

UKUD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Taş, Almanya'dan gelen misafirlerin Hatay'daki kardeş okulları ve EXPO alanlarını gezdiğini belirterek Gastronomi şehri Hatay'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini konuklarına göstermeye çalıştıklarını açıkladı.

Ziyaretin sonunda Türk- Alman Derneği Başkanı Necdet Dablan ve Hatay Kiel Kardeş Şehirler Arası Köprü Kurma Grup Başkanı Klaus Onnach, Kiel Belediye Meclis Başkanı Hans Werner Tower'ın iyi niyet mektubunu Başkan Vekili Hayzaran'a verdi.