Almanya, Fransa ve Ürdün, Gazze'ye 14 Ton Gıda Yardımı Gönderdi

Almanya, Fransa ve Ürdün, açlık kriziyle karşı karşıya olan Gazze'ye 34 paletlik ve yaklaşık 14 tonluk yardım malzemelerini havadan ulaştırdı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken bir yandan da açlığı silah olarak kullanıyor. Açlık nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'ye gıda yardımları ise çevre ve Avrupa ülkelerinden geldi. Almanya, Fransa ve Ürdün, ortak operasyonla Gazze'ye havadan gıda ulaştırdı. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) tarafından sağlanan 34 paletlik ve yaklaşık 14 tonluk yardım malzemelerinin bugün gerçekleştirilen iki hava operasyonu ile bölgeye ulaştırıldığı belirtildi. Yardım paketlerinde ağırlıklı olarak gıda, ilaç ve süt tozu bulunduğu belirtildi.

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius Almanya'nın Gazze üzerindeki havadan yardım operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada ise "Yiyecek ve ilaç sıkıntısı var ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor. Havadan yapılan yardımlar halkın ihtiyaçlarının yalnızca küçük bir kısmını karşılayabilecek. Beklentim İsrail'in aylardır şiddetli acılar çeken Gazze halkı için kapsamlı insani yardım sağlamasıdır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da havadan yapılan yardımların karadan ulaştırılan yardımların yerini tutamayacağına dikkat çekti. Wadephul, "Yardım malzemeleri insanlara yeterli miktarda ancak kara yoluyla ulaştırılabilir. Bu nedenle İsrail hükümetine acilen Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının güvenli erişime ve her şeyden önce güvenli dağıtıma imkan sağlaması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten alınan veriler, Cuma öğleden sonra Almanya Hava Kuvvetlerine bağlı iki A400M nakliye uçağının, Fransız ve İspanyol uçaklarıyla birlikte Gazze'ye yardım malzemesi bıraktığını ve ardından Ürdün'e geri döndüğünü gösteriyor. - BERLİN