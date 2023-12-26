Almanya'dan Gelen Miya Giresun İlçe Müftülüğü Tarafından Müslüman Oldu
Almanya'dan gelen Miya, Eynesil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun yönettiği merasimde, Miya'ya İslam esasları hakkında bilgi verildi ve İslamiyeti kabul ettiği belirtildi. Tören duygu dolu anlara sahne oldu ve Meryem'in müslüman olması çevresinde sevinçle karşılandı.
Müslüman olup, Meryem ismini aldı
GİRESUN - Almanya'dan gelen Miya Giresun'un Eynesil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.
İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun yönettiği merasimd, Miya, Allah'ın varlığı, birliği, iman ve İslam esasları hakkında bilgi verildi.
Miya, özgür iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek kelime-i şehadeti kabul etti.
Şahitler eşliğinde yapılan törende, tekbirler eşliğinde salavatlar okundu. İmzalanan ihtida belgesi Miya'ya takdim edilirken, İlçe Müftüsü tarafından tebrik edilip İslam'a geçişin anlamını içeren kitaplar hediye edildi.
Tören, duygu dolu anlara sahne oldu, ve Meryem'in İslam ailesine katılması sevinçle karşılandı.