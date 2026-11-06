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Almanya'dan gelen akülü sandalyeler Kahramanmaraş'ta engellilere dağıtıldı

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Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Köln Din Hizmetleri Ataşeliği iş birliğiyle Almanya'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü sandalyeler engelli vatandaşlara dağıtıldı. Törende İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller destek verenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Köln Din Hizmetleri Ataşeliği iş birliğinde Almanya'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla akülü tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi. Almanya'da yaşayan gurbetçi hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen akülü sandalyeler, Kahramanmaraş İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Köln Din Hizmetleri Ataşeliği organizasyonunda hak sahiplerine ulaştırıldı. İl Müftülüğüne bağlı Leyli Zeynep Mahçiçek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, müftü yardımcıları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, engelli vatandaşların hayatın her alanında desteklenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Köln Din Hizmetleri Ataşeliğine ve Almanya'daki hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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