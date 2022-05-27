Almanya'da Yaşayan Ersin Bilgi, Türkiye'de Eşek Sırtında Köy Köy Çocuklara Kitap Dağıtıyor - Haberler

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye'nin "Eşekli Dostoyevski"si olarak bilinen Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için, eşek sırtında köyleri dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor.

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için geldiği Artvin'de eşek sırtında köy köy dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor.

2019 yılında doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayeli kazasında başlattığı yolculuğunda; Ardahan, Kars, Burdur, Niğde, Aksaray, Trabzon ve son olarak Artvin'in köylerini gezen Bilge, "Belki son dokunduğum çocuk, dünyanın kaderini değiştirecek" dedi. Bilge, şunları söyledi:

"Doğup büyüdüğüm köyde araç gereç olmadığı için o günkü toplumun hayvanların iş gücünden yararlanırlardı. Bende köy çocuğu olarak bir hayal kurarak birisi eşeklerle, kalem kitap dağıtsa diye hayal kurardım. Kimse benim hayalime dokunmadı bende bu hayalimi gerçekleştirmek istedim eşeğin çıkış noktası burası."

Bilge konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019 yılında doğup büyümüş olduğum Erzincan'ın Çayeli kazasında, ilk 13 köyde bu projeyi gerçekleştirdim. Daha sonra Ardahan, Kars, Burdur, Niğde, Aksaray, Trabzon ve son olarak Artvin'de dünya klasikleri ve Türk klasikleriyle birlikte defter, silgi, kalem gibi kırtasiye malzemelerini çocuklarla buluşturduk. Bu ülkeden ayrılmış biri olarak özlemi, hasreti, yaşayan biri olarak; dokunmuş olduğumuz çocuklarımızın şayet biri birlim adamı, filozof, çok iyi hukukçu çıkarsa mutlu olurum. Bunun için bu ülkenin çocukları çok şey hakkediyor. Devletin sorumluluğu olduğu kadar, bizlerinde sorumluğu var. Belki son dokunacağım çocuk dünyanın kaderini değiştirecek. Bu nedenle hayalimin peşine koşmaya devam edeceğim."