Almanya'da Müslümanlar, bayram namazı için Brühl Camii'ne akın etti

Almanya'nın Brühl kentinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Brühl Camii'ne akın etti. Yoğun katılımla eda edilen namazda barış ve kardeşlik temennisinde bulunuldu.

Almanya'nın Brühl kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde Brühl Camii'ne akın etti. Bayram namazını eda eden vatandaşlar, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaştı.

Almanya'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için Brühl Camii'ne akın etti. Yoğun katılımın olduğu bayram namazında cemaat, edilen dualarla İslam alemi için barış, huzur ve kardeşlik temennisinde bulundu. Namaz öncesinde verilen vaazda bayramların paylaşma, dayanışma ve gönülleri birleştirme günü olduğuna dikkat çekilirken, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli günler olduğunu, özellikle ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiği ifade etti. Vaazda ayrıca, aile bağlarının kuvvetlendirilmesi, komşuluk ilişkilerinin canlı tutulması ve kırgınlıkların son bulmasının bayramın manevi ruhuna uygun olduğu vurgulandı.

Namazın ardından cami avlusunda bir araya gelen cemaat üyeleri, birbirlerinin bayramını kutlayarak sohbet etti. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
