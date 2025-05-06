Almanya'da İlk Turda Başbakan Seçilemedi

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya Federal Meclis'inde, bugün yapılan "güven oylamasında" Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yeterli oyu alamayarak Başbakan seçilemedi. Federal Meclis'te yapılan oylamada 316 oy alması gereken Merz, 310 oyda kaldı. Böylece, Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan adayı ilk turda seçilememiş oldu.

Federal Meclis'teki 630 milletvekilinin tamamı oylamaya katıldı. CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekilleri oy kullanmasına rağmen Merz, 6 oy eksik aldı. Almanya Anayasası'nın 63'üncü maddesine göre, başbakanın seçim sürecinde Başbakan adayı, Federal Cumhurbaşkanı'nın önerisiyle Federal Meclis'te yapılan oylamada, üye tam sayısının çoğunluğunu almak zorunda. Alman basınında yer alan haberlerde, bu gelişme, "1949'dan bu yana, Başbakan seçimlerinde süregelen geleneğin bozulması anlamına geldiği" belirtildi.

Gözler, yarın yapılması beklenen ikinci oylamada

Federal Meclis'te bugün ikinci bir tur oylama yapılmayacağı bildirilirken; kulislerde, yarın yeni bir oylama için hazırlık yapıldığı konuşuluyor. Almanya için Alternatif (AfD) sözcüsü Bernd Baumann ve Sol Parti milletvekili Bodo Ramelow, yapılacak ikinci oylamaya destek verebileceklerini açıkladı.

Sol Parti'nin önde gelen isimlerinden ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Bodo Ramelow, Merz ve SPD lideri Lars Klingbeil'e eleştirilerde bulundu. Ramelow, durumu 2020 yılında Thüringen'de FDP'li Thomas Kemmerich'in AfD desteğiyle başbakan seçilmesine benzetti. O dönem gelen tepkiler sonucu Kemmerich istifa etmişti.

Ramelow, kendi partisinin Merz'e destek vermeyeceğini açıkladı ancak Meclis'in yeniden toplanması ve sürecin hızla ilerlemesi için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Süreç nasıl işleyecek?

Federal Meclis'de yarın yapılması beklenen ikinci tur oylamada, Başbakan adaylığı için yalnızca Cumhurbaşkanı değil, doğrudan Federal Meclis içinden de öneriler sunulabilecek. Merz'in yeniden aday olup olmayacağı ve muhalefetin tutumu, siyasi kulislerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.