Almanya’da askeri üs yakınında bulunan İHA parçaları ile Leipzig Havalimanı saldırısındakiler benzerlik taşıyor

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Almanya'daki Wunstorf Askeri Hava Üssü yakınlarında hafta başında bulunan insansız hava aracının (İHA) parçalarının ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminde kullanılan İHA ile benzerlik taşıdığı belirtildi.

Almanya'da son aylarda artan insansız hava aracı (İHA) tehditlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin Hannover kenti yakınlarındaki Wunstorf Askeri Hava Üssü yakınlarında hafta başında düşen İHA'nın parçalarının ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminde kullanılan patlayıcı yüklü İHA parçalarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi. Bu nedenle Federal Savcılık, Wunstorf Hava Üssü yakınlarında bulunan İHA ile Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi arasında muhtemel bağlantıyı ortaya çıkarmak için soruşturma yürütüyor.

Alman basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, askeri hava üssü bölgesinde bulunan İHA'nın bileşenlerinin tıpkı Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminde kullanılan İHA'nın ekipmanları gibi 3D yazıcı ile üretildiği, söz konusu parçanın ticari olarak temin edilemeyeceği ve özel üretim olduğuna dikkat çekildi.

Askeri üs bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor

Wunstorf Hava Üssü yakınlarında düşen İHA'nın tüm parçalarını bulmaya yönelik araştırmalar da sürüyor. Askeri ve yerel makamlar, engebeli araziye sahip olay yerinde daha fazla İHA parçası bularak, sahibi veya operatörüne dair daha fazla ipucu elde etmeyi amaçlıyor.

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli hava üslerinden biri olan Wunstorf Hava Üssü'nde Alman A400M nakliye uçakları filosu konuşlanmış durumda.

Leipzig Havalimanı saldırısı Berlin-Moskova hattında gerilime neden olmuştu

Ağustos ayı başlarında Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçaklarının olduğu bölümde patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) bulunmuştu. Şüpheli 2 kişinin Rusya bağlantısını ortaya koyan Alman hükümeti, eylül ayı başında ise saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu duyurmuştu. Almanya, Bonn şehrindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun kapatılmasının da dahil olduğu bir dizi kararla söz konusu eyleme karşılık vermişti. Rusya da Almanya'nın bu hamlesine, Rusya'nın farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini ve St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı