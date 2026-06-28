Almanya'da üç gün art arda sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 41,7 santigrat dereceyi gösterdi

Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) ön verilerine göre, Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Neissemünde-Coschen bölgesinde yerel saatle 15.10'da termometrelerin 41,7 santigrat dereceyi göstermesiyle ülke tarihindeki en yüksek hava sıcaklığı rekoru son üç gün içinde üçüncü kez kırıldı.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Almanya'da üç gün art arda sıcaklık rekoru kırıldı. Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) ön verilerine göre, Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Polonya sınırına yakın Neissemünde-Coschen bölgesinde yerel saatle 15.10'da termometrelerin 41,7 santigrat dereceyi göstermesiyle birlikte bir kez daha ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü. Böylece dün ve cuma günü kırılmış olan tarihi sıcaklık rekorları, bir kez daha kıldı.

İlk rekor cuma günü gelmişti

Almanya tarihinin en sıcak gündüz hava sıcaklığı rekoru ilk olarak cuma günü kırılmıştı. DWD, ülkenin batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde yerel saat ile 17.00'da 41,3 santigrat dereceyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığının ölçüldüğünü duyurmuştu. DWD, dün ise Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde yerel saatle 16.20'de termometrelerin 41,5 santigrat dereceyi gösterdiğini ve cuma günkü rekorun geride kaldığını bildirmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı