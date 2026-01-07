Alman Kızılhaçı: "Binlerce ölünün olacağı bir saldırıya biraz bile hazırlıklı değiliz"

Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) Başkanı Hermann Gröhe, saldırı veya afet benzeri durumlarda acil barınma amacıyla kurulabilecek konteyner kentler için yeterli modüllerinin olmadığını belirterek, "Binlerce ölünün olacağı, sonrasında yaralıların bakımı için doktor muayenehanelerine de ihtiyaç duyacağımız bir saldırıya uzaktan bile hazırlıklı değiliz" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında sabotaj sonrası yaşanan elektrik kesintileri ülkenin kritik altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu. Ülkede mağdur vatandaşların barınma ve ısınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hazırlık olmadığı da anlaşıldı. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Alman Kızılhaç Örgütü (DRK) Başkanı Hermann Gröhe, Alman Redaksiyon Ağı'na (RND) açıklama yaptı. Gröhe, Berlin'de 5 gündür devam eden elektrik kesintisine dikkat çekerek, sivil savunma alanındaki yatırım eksikliğine vurgu yaptı. DRK başkanı, ülke genelinde uzun süreli bir kriz durumunda 5 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak en az 10 mobil konteyner kente ihtiyaç duyulduğunu, ancak şu ana kadar federal hükümet tarafından sadece bir buçuk tanesini oluşturacak kadar finansman sağlandığını belirtti. Hükümetin 2026 yılı bütçesinde de konteyner kentlerin oluşturulabilmesi için gereken modüller için kaynak ayrılmadığına dikkat çeken Hermann Gröhe, "Bu günler bu tür durumların yönetimi için yedek seçeneklerin ve yeterli malzeme stoklarının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. Berlin'deki elektrik hatlarına yönelik saldırıya dikkat çeken Gröhe, "Sadece askeri yönlere odaklanmak çok dar bir bakış açısı. Sivil savunma ve afet yardımı toplumsal dayanıklılığın önemli bir bileşenidir ve devletin temel hizmetleri sağlama sorumluluğunun bir parçasıdır" diye konuştu.

"Hükümetin tüm tıbbi yapıların en iyi şekilde yapılması için bir planı yok"

Neue Osnabrücker gazetesine açıklama yapan Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Birliği (KBV) Başkanı Andreas Gassen ise Almanya'daki sağlık sisteminin acil ve olağanüstü durumlara karşı hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Gassen, "Binlerce kurbanın olacağı, sonrasında yaralıların bakımı için doktor muayenehanelerine de ihtiyaç duyacağımız bir saldırıya uzaktan bile hazırlıklı değiliz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının dördüncü yılında bile federal hükümetin tüm tıbbi yapıların en iyi şekilde yapılması için bir planı yok" dedi.

MBM 5000 projesi, 2020 yılı nisan ayında hayata geçirilmişti

Almanya'da her biri 5 bin kişiyi barındırabilecek konteyner kent oluşumuna sağlayacak modüllerin hazırlanmasına dönük MBM 5000 projesi, 2020 yılı nisan ayında hayata geçirilmiş ve 2024 yılının sonunda tamamlanmıştı. Alman Kızılhaçı (DRK) tarafından hazırlanan 5 bin kişilik ilk konteyner kent modülleri Brandenburg eyaletinde depolanmıştı.

Sel felaketinin yaraları tam olarak sarılamadı

Almanya'nın doğal afetlere hazır olmadığı, 2021 yılı temmuz ayında ülkenin güneybatısında etkili olan sel felaketinde de ortaya çıkmıştı. 180'den fazla insanın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından hazırlanan 2 bin sayfayı aşkın raporda nüfusun tehlikeye karşı uyarılmasında ve tahliyesindeki başarısızlıklara, kusurlu operasyonel koordinasyonlara dikkat çekilmişti. Mağdurların barınma, yiyecek ve içecek sorunlarının çözümündeki zorluklara, afet bölgelerinin yeniden imarında işçi ve malzeme sıkıntısı yaşanması, selzedelerin sigorta şirketleriyle anlaşmazlıkları, mağdurların kurumlardan hak talep etmesiyle oluşan karmaşık başvuru ve onay süreçleri eklenince 2021 yılındaki felaketin izleri 4 buçuk yılın sonunda halen çözülebilmiş değil. Sel felaketinin yaşandığı bölgeleri birbirine bağlayan köprülerin yapımının uzun yıllar süreceğinin açıklanmış olması, okul ve bakımevleri gibi toplumsal yaşam için hayati önem taşıyan binaların uzun sürede tamamlanamamış olması afet bölgesindeki yapılanmanın nesiller boyu süreceği gerçeğini ortaya koymuştu. - BERLİN