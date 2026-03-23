Dünya turuna çıkan turist, Bayburt'ta misafirperverliğe hayran kaldı

Almanya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Simon, Bayburt’un Konursu köyünde Mercimek ailesinin misafiri oldu. İftar sonrası misafirperverliği deneyimleyen Simon, Türkiye'deki konaklamasının anısının özel olduğunu vurguladı.

Almanya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman turist Simon, Ramazan ayının son günlerinde Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Konursu köyünde Mercimek ailesinin misafiri oldu.

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunu Atilla Mercimek ve ailesinin daveti üzerine iftar sonrası ağırlanan turist, Bayburt halkının misafirperverliğine hayran kaldığını belirtti. Mercimek ailesiyle keyifli anlar geçirdiğini ifade eden Simon, ayrıldıktan sonra gönderdiği mesajda teşekkürlerini iletti.

Simon mesajında, "Merhaba Atilla, bu sabah seninle ve herkesle vedalaşamadığım için üzgünüm, kardeşin hariç. İnsanlar uyuyordu, bu yüzden kimseyi uyandırmak istemedim. Ama tekrar görüşeceğiz, ya senin misafirin olacağın Almanya'da ya da Türkiye'de. ve bu beni mutlu ediyor. Nezaketin ve misafirperverliğin için tekrar teşekkür ederim. Harika insanlarsınız. Evinizdeki konaklamam gezimin anılarında özel bir yere sahip," ifadelerini kullandı.

Turistin ziyaretinin Bayburt'ta misafirperverliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğu bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
