Alman Çiftin Bisikletle Dünya Turu: Türkiye Macerası

Alman Çiftin Bisikletle Dünya Turu: Türkiye Macerası
Güncelleme:
Almanya'dan yola çıkan Alman çift, 10 ülkeyi geçerek Türkiye'ye ulaştı. Konya'nın Karapınar ilçesinde mola veren çift, yolculukları boyunca Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Almanya'dan 25 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkan 10 ülkeyi geçerek Türkiye'ye gelen Alman çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Bisikletleri ile dünya turuna çıkan Alman İngilizce öğretmeni ve uluslararası kalkınma alanında çalışan Nadine, bu yolculuğa çıkmadan önce üç yıl Myanmar'da yaşayıp çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin kilometre yol adıklarını ve günde hava şartlarına göre 60 kilometre pedal çevirdiklerini belirten Alman Nadine, "Yolculuğumuza 25 Haziran'da Almanya'nın Chemnitz kentinden başladık. O zamandan beri Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye'yi bisikletle gezdik. Bisikletle seyahat etmenin yavaş ritmini seviyoruz. 28 Ağustos'ta Midilli'den Ayvalık'a feribotla Türkiye'ye ulaştık. Oradan Akdeniz kıyılarını takip ederek Alanya'ya kadar gittik ve ardından dağların arasından iç kesimlere, Hadim ve Karapınar'a doğru yöneldik. Şimdi Kapadokya'ya ve ardından Ankara'ya doğru yol alıyoruz. Türkiye, bu seyahatimizdeki en önemli anlarımızdan biriydi. Bisiklet turu planlayan herkese Türkiye'yi tavsiye ediyoruz. Ankara'dan Sri Lanka'ya uçacağız. Planımız Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinden geçerek Çin'e doğru bisiklet sürmeye devam etmek. Türkiyede üç hafta daha kalacağız" dedi. - KONYA

