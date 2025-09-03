Alman Çift Elazığ'da Emeklilik Turlarını Sürdürüyor

Alman vatandaşı Bert ve Sabine Falke çifti, Avrupa ve Batı Asya'yı kapsayan turlarda her yıl yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ediyor. Dünyayı gezen ve Türkiye'de bulunan çiftin son duraklarından biri ise Elazığ oldu.

Almanya'dan Bert Falke (69) ve eşi Sabine Falke (64), emekliliklerini uzun yolculuklarla değerlendiriyor. 31 yıllık evli çift, Avrupa ve Batı Asya'yı kapsayan motosiklet turları kapsamında her yıl yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ediyor. Dünyayı gezen ve Türkiye'de bulunan çiftin son duraklarından biri ise Elazığ oldu.

Falke çifti, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret ettiklerini ve bu yolculuklarda hem yeni yerler keşfetmenin hem de eski dostlukları sürdürmenin keyfini çıkardıklarını kaydetti.

İki motosikletle her sene yollarda olduklarını belirten Bert Falke (69), "Almanya'nın Hannover şehrinden geliyoruz. İki yıl önce de Elazığ'a geldiğimizde motosikletimiz arıza vermişti ve Kamil bey bize yardım etmişti. O zaman tanıştık ve bu dostluğumuz hala devam ediyor. Bu sene de Türkiye'ye yaptığımız seyahatte yine Kamil bey bizi Elazığ'a davet etti ve o yüzden Elazığ'dayız. 31 yıldır evliyiz ve artık emekliyiz ve bu emekliliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Emekli Hostes ve Fizyoterapist Sabine Falke ise "8 yıldan beri büyük turlar yapıyoruz. Bundan önce de Gürcistan'a gittik ve dönüşte Türkiye'ye uğradık. Yılda 10 bin kilometre yol yapıyoruz. Şimdilik sadece gri dönüş rotamızı belirlemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin güney kentlerinden geçip Bulgaristan ve Yugoslavya üzerinden artık Almanya'ya dönmek istiyoruz. Şimdilik planımız budur" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ