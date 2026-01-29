Haberler

Alman Anna, Amasya'da Müslüman oldu

Almanya vatandaşı Anna Lambertz, Amasya'da düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine girdi. Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek'ten etkilenen Lambertz, Amasya Müftülüğünden ihtida belgesi aldı.

Almanya vatandaşı Anna Lambertz, Amasya'da düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanya'da tanıştığı Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek'ten etkilenerek İslam'ı seçmek isteyen mali müşavir Anna Lambertz (24), geldiği Türkiye'de başvurduğu Amasya Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirdi.

Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, İslam'ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında kapsamlı bilgiler sunduğu konuğuna ihtida belgesi verip Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
