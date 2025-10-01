Allegra Ensemble, Zerzevan Kalesi'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Diyarbakır'ın tarihi mirasının simgelerinden Zerzevan Kalesi'nde konser veren kadın müzik topluluğu Allegra Ensemble, tarihi Sur ilçesindeki sokaklarda gezerek alışveriş yaptı.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile DÜ iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen kadın müzik topluluklarından Allegra Ensemble topluluğu Zerzevan Kalesi'nde sahne aldı. Konserin ardından Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezen ve alışveriş yapan kadın topluluğu, Diyarbakır'ı çok beğendiklerini söyledi.

Kadın topluluk üyelerinden Ümmiye Özdem, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü, yemekleri ve insanıyla gerçekten çok özel bir şehir olduğunu söyledi. Özdem, "Bunu zaten biliyorduk ama bizzat şahit olmak bizim için çok daha anlamlı oldu. Zerzevan Kalesi'nde bir konser gerçekleştirdik ve hayatımızda unutulmayacak özel anlar yaşadık. Konserin kendisi de çok anlamlıydı. Zerzevan Kalesi'nde 10 yıldır kazı çalışmaları sürüyor ve bunun 100 yıllık bir süreç olarak planlandığını öğrendik. Böylesine önemli bir mirasa şahitlik etmek ve sanat performansımızla buna eşlik etmek bizim için büyük bir onur oldu. Davet edilmek ve böyle bir etkinliğin parçası olmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Hayatımızın en unutulmaz konserlerinden birini Zerzevan Kalesi'nde yaşadık" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kadın topluluk üyesi Melda Sak, Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve harika bir şehir olduğunu aktardı. Sak, "Hiç böyle beklemiyordum. Hayatımda ilk kez geldim ve çok etkilendim. Burası kadim bir yer, mistik bir yapısı var. Oturmuş, köklü bir kent görünümünde hem de çok canlı. Özellikle surlar beni çok etkiledi. Surların ihtişamı, yapılar, insanlar, hepsi ayrı güzel. İnsanlar çok sıcak, sevecen ve güler yüzlü. Gerçekten bayıldım. Konser olağanüstüydü. Zerzevan Kalesi'nde bize böyle bir fırsat sunulduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Öyle bir atmosferde konser vermek herkese nasip olmaz, bize nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Keşke biraz daha iyi şartlarda olsaydı. Rüzgar bizi biraz yordu ama olsun biz onu çok önemsemedik. Önemli olan orada olmak ve müziğimizi paylaşmaktı. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR