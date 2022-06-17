Alkolün etkisiyle bakın ne yaptı: "Daha uçamıyorsun" diyerek uçakla kavga etti - Haberler

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Alkolün etkisiyle bakın ne yaptı: "Daha uçamıyorsun" diyerek uçakla kavga etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alkolün etkisiyle bakın ne yaptı: 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş ilginç bir olay yaşandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş ilginç bir olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, restoran ve kıraathane faaliyeti gösteren uçakla kavga etti. Uçağa karşı, "Daha uçamıyorsun" diyerek tepki gösteren vatandaşın o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İlginç olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yaşandı. Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranın önüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın uçağa karşı tepkisi şaşırttı. Vatandaşlara hizmet vermek için restoran haline getirilen Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi biranda, "Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster" diyerek bağırmaya başladı. Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki farklı bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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