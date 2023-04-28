THY seferinde alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı, uçak acil iniş yaptı

THY'nin TK646 sefer sayılı İstanbul- Mogadişu uçuşunu yapan TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağında alkollü Somalili yolcu sorun çıkardı.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Kabin ekibine ve diğer yolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulunan yolcuya, kabin ekibi tarafından plastik kelepçe takıldı. Uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay diğer yolcuları da korkuturken Somali uyruklu yolcu polis tarafından uçakta gözaltına alındı. Yolcunun, sınır dışı edileceği öğrenildi.