Aliağa'da 1 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde Aliağa Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Atatürk Caddesi üzerinden yürüyüşe başladı. Yürüyüşe esnaf ve vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'nun düzenlediği 1 Mayıs'ta bir araya gelen yüzlerce işçi, yürüyüş güzergahında zeybek oynadı, "İşte 1 Mayıs alanlardayız" sloganları attı. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu adına Demokrasi Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını, Eğitim-Sen Aliağa Temsilcisi Yalçın Aydın okudu. Aydın, "Birlik olmak ve üretimden gelen gücümüzü kullanmak zorundayız" dedi. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda halaylar çeken işçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel