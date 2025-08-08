Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Ziyaret Etti

Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Ziyaret Etti
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelerek eğitim ve bilim çalışanlarının mali haklarıyla ilgili tekliflerini paylaştı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti. Yalçın, Tekin'i ziyaretinde eğitim ve bilim çalışanlarının mali ve özlük haklarının geliştirilmesi için eğitim ve bilim çalışanları için Toplu Sözleşme masasına taşıdıkları teklifleri paylaştı.

Ziyaretinde, şube müdürleri, ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları, müfettişler, araştırmacı ve uzmanlar başta olmak üzere eğitim yöneticilerinin yaşadığı mağduriyetleri aktaran Yalçın, bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik teklifleri ve gerekçelerini aktardı.

Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri yerine getirilemeyen öğretmenler için il emri uygulamasını yerinde ve değerli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, bu konuda Bakan Tekin'e teşekkür etti. Yalçın, ayrıca iller arası yer değişikliği başvuruları, kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan öğretmenlerin yeni başvuru hakkı taleplerini iletti.

Bakanlık tarafından yaklaşık 37 bin öğretmenin yararlanacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına ilişkin duyuruya çıkılmasının oluşturduğu memnuniyeti paylaşan Ali Yalçın, 'Milli Eğitim Akademisi'nin Kurumsal Rolü' başlıklı raporu Bakan Tekin'e takdim etti.

Genel Başkan Ali Yalçın'ın, Bakan Tekin'e gerçekleştirdiği ziyarette Genel Sekreter Talat Yavuz da yer aldı. - ANKARA

