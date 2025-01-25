Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Konya'da 4 katlı bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha geldi
Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Ali'nin Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Ali'nin Asker Olma Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan down sendromlu Ali Budak, çocukluğundan beri hayalini kurduğu askerlik rüyasını gerçekleştirdi. Asker üniforması giydirilen Ali, eğlenceli bir konvoyla evinden alınarak unutulmaz anlar yaşadı. Bu sürpriz, Kocaeli Hayırsevenler Derneği ve jandarma işbirliğiyle hazırlandı.

Kocaeli'de yaşayan özel birey ve depremzede Ali'nin asker olma hayali gerçek oldu. Asker üniforması giydirilen Ali, davul, zurna ve meşalelerle konvoyla evinden alındı. Ali'ye asker eğlencesi düzenlenerek, kınası bile yakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan down sendromlu Ali Budak, çocukluğundan beri hep asker olmak istiyordu. 6 Şubat depreminde Hatay'da ikamet eden Budak ailesi, daha sonra Kocaeli'ye yerleşti. Ali'nin tek isteğinin asker olmak olduğu bilgisine ulaşan Kocaeli Hayırsevenler Derneği, jandarma ile iletişime geçerek sürpriz hazırladı. Asker üniforması giydirilen Ali, aile evinden meşaleler, davul ve zurna ile konvoyla alındı. Kendisine asker eğlencesi yapılan Ali, unutulmaz anlar yaşadı.

"Ali, davullu zurnayı görünce çok sevindi"

Askerlerin Ali'yi almaya geldiklerinde yaşadığı duyguları aktaran anne Elif Budak o anki mutluluğu dile getirdi. Budak, "Askerler ilk geldiğin Ali sevindi ve sevincini belli eden hareketlerle dışarı çıkıp kendilerine sarılmak istedi. Zorla zapt ettik çünkü bir an önce dışarı çıkmak istedi. Ali, davullu zurnayı görünce çok sevindi, ben de çok duygulandım ve bir anne olarak ağladım. Çok güzel bir mutluluk, çok güzel bir duygu. Oğlum asker olmak istiyordu. Askerler geldiğinde Ali kendini bir anda dışarı atmayı istedi. Çok sevdiği ve istediği bir şeydi. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Oğluma bu mutlu günü tattırdıkları, bu hayra vesile oldukları için herkese teşekkür ederim" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"Kınasını aldık, lokmasını döktürdük, kuruyemişini aldık ve bütün hazırlıkları yaptık"

Bu etkinliği gerçekleştiren Kocaeli Hayırseverler Derneği yöneticisi Ali Çakıcı ise süreci anlattı. Çakıcı, "Ailemizin talebi ile kendileri ile hemen iletişime geçtik. Ali'nin çocukluktan beri asker olma isteği olduğunu öğrendik. Bunu duyunca biz de hemen Körfez Jandarma Karakolu komutanına konuyu aktardık, o da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Biz de hemen arka planda asker eğlencesi düzenledik. Kınasını aldık, lokmasını döktürdük, kuruyemişini aldık ve bütün hazırlıkları yaptık. Eğlence biterken de kınasını yakacağız. Her Türkün hayali asker olmaktır. Ali o üniformayı giydiğinde gözlerindeki parıltıyı herkes gördü. Ali formayı giyip sirenleri de duyunca çok heyecandı" diye konuştu.

Programın sonunda asker kınası yakılarak eğlence sonlandırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal sözler
img

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
img

Tek cümle kaderini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Güvenlik kamerasının kaydı ortaya çıktı! İşte anbean yangın faciası
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Athena Gökhan'ın 13 yıllık evliliği tek celsede bitti

13 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözü dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.