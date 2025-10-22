Ali Hızar'dan Erol Mütercimler'e Suç Duyurusu

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Başkanı Ali Hızar adına, gazeteci Erol Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunuldu.

Mütercimler'in 20 Ekim 2025 tarihli bir video kaydında Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alarak, "Hem orada yaşayacaksın hem de benim ülkemle ilgili karar vereceksin, böyle bir saçmalık olur mu? Bunu engelleyemiyorsanız gelenlerden ayakbastı parası alınacak" ifadelerini kullanması, milyonlarca gurbetçiye yönelik aşağılama, nefret telkini ve anayasal haklara saldırı olarak nitelendirildi. "Bu sözler; sadece insan onuruna değil, Türkiye'nin dünya çapındaki ekonomik, diplomatik ve kültürel gücüne yapılmış bir saldırıdır" denilen suç duyurusunda Mütercimler'in ifadelerinin TCK 216. madde kapsamında açıkça nefret suçu oluşturduğu vurgulandı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Başkanı iş insanı Ali Hazar Avrupa'da yaşayan 400 bin Kayserili başta olmak üzere 7.2 milyon gurbetçinin hakkını savunmak için Mütercimleri'den şikayetçi olduğunu belirterek Avrupa'daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla aynı şekilde şikayetçi olmaya davet etti.

Av. Mustafa Talha Er tarafından sunulan dilekçede, "Yurtdışındaki Türkleri aşağılamak; bu millete sadakatle bağlı milyonların emeğine, vatan sevgisine yapılmış ağır bir hakarettir. Bu sadece bir söz değil; toplumsal barışı tehdit eden tehlikeli bir nefret çağrısıdır" denilerek sürecin takipçisi olunacağı bildirildi. - KAYSERİ