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Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Ali Günday'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

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Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Ali Günday, Gümüşhane'deki bürosunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine ailesi, baro başkanları ve avukatlar katıldı. Gümüşhane Baro Başkanı Metin Aslan, törende yaptığı konuşmada, Gümüşhane Barosu olarak adalet yolundan ayrılmayacaklarını vurguladı.

Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu Başkanı iken Gümüşhane'deki bürosunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Ali Günday, ölümünün 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Ali Günday'ın Boyluca köyündeki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine annesi Nazmiya Günday, eşi Türkan Günday, kardeşi Ekrem Günday, Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan, Bayburt Baro Başkanı Av. Serkan Pekmezci ile Gümüşhane ve Bayburt Barosu'na kayıtlı avukatlar katıldı. Törende, Ali Günday'ın mezarına çiçek bırakılarak Yasin-i Şerif okundu.

Anma töreninde konuşan Gümüşhane Baro Başkanı Metin Aslan, "Bugünün bizim için iki farklı anlamı olduğunu dile getirmek istiyorum. İlk olarak Gümüşhane Baro'muzun 50. Kuruluş yılını kutluyoruz ama aynı gün belki de Türkiye'nin en genç baro başkanını hangi amaç uğruna olduğu bile belli olmayan bir zalim kurşunla şehit vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz savunmanın tarafsız temsilcileri olarak şunu söylemeliyiz ki, bugüne kadar hiçbir hiyerarşik altımızın olduğu iddiasında değiliz ama hiçbir hiyerarşik güç de tanımadık. Dolayısıyla biz hak yolundan, hukuk yolundan, adalet yolundan ayrılmayacağımızı daha önce de açıkça ortaya koyduğumuz şekliyle Gümüşhane Barosu olarak bundan sonra da bu yolda yürüyeceğimizi açıkça belirtmek istiyorum. Sayın başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Gümüşhane Barosu var olduğu sürece Ali Günday daima kalbimizde yaşayacaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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