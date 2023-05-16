Ali Ağaoğlu'nun Milas'taki Projesine İkinci Kez 'Çed Olumlu' Kararı

Muğla'da yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’na (Bargilya Tuzlası) yakın bir bölgede Ali Ağaoğlu tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti Projesi’ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ikinci kez "ÇED Olumlu" kararı verildi.

ESMA TURAN

Muğla'da yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'na (Bargilya Tuzlası) yakın bir bölgede Ali Ağaoğlu tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti Projesi'ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ikinci kez "ÇED Olumlu" kararı verildi.

Milas'ın Dörttepe köyü mevkiinde yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'na yakın bir bölgede iş insanı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat tarafından yapılması planlanan 17 milyar 792 milyon 044 bin 800 TL bedelli turizm kenti projesi için 2021 yılında verilen "ÇED olumlu" kararına karşı açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi ÇED raporunun yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme kararının ardından Milas Belediyesi'nce proje için verilen ruhsat da iptal edilmişti. Birçok kesim tarafından tepki toplayan proje için geçtiğimiz 15 Nisan'da yeniden inceleme değerlendirme süreci başlatılmıştı.

İKİNCİ KEZ "ÇED OLUMLU" KARARI ALDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için 12 Mayıs 2023 tarihinde ikinci kez "ÇED Olumlu" kararı verdi. ÇED duyuru sisteminden yapılan açıklamada, "Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; Muğla Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir" denildi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu ve Net Holding tarafından yapılması planlanan projeye ilişkin Net Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden dün yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından, şirketimize bugün yapılan bilgilendirmeye göre; Muğla İli, Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi Mevkii sınırları içerisinde yapılması planlanan "Turizm Kenti" projesi ile ilgili olarak, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir."