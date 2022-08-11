Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Selami Sarıtaş'a Saldırı Basit Bir Yaralama Değil, Organize Bir Olaydır"

Alevi Vakıfları Federasyonu Haydar Baki Doğan, İstanbul’da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a yapılan saldırıyla ilgili “Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Olay basit bir yaralama değildir, olay organize bir olaydır” dedi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Haydar Baki Doğan, İstanbul'da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili "Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Olay basit bir yaralama değildir, olay organize bir olaydır" dedi.

Alevi Vakıfları Federasyonu, bugün İstanbul'da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın saldırıya uğramasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Federasyon Başkanı Haydar Baki Doğan, şöyle konuştu:

"Toplum mühendisliğine soyunan karanlık güçlerin talimatıyla işlenen bu provakatif olayın arkasındaki asıl faillerin bulunması ve yakalanması için soruşturmanın derinleştirilmesini talep etmekteyiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye'de yaşayan, temiz bir toplum isteyen, barış ve huzur isteyen herkesi duyarlı olmaya ve desteğe çağırıyoruz. Toplumsal duyarlılığın devam ettirilmesini bu tür karanlık olayların ortaya çıkarılması için elzem buluyoruz. Savcılığın ve kolluğun yoğun çalışması ile olaya karışan bir kısım failler yakalanmış yapılan soruşturma ve sorgu sonrasında 9 Ağustos günü 4 'ü tutuklanmış 5 ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır, henüz yakalanmamış firari sanık veya sanıklar mevcut olup soruşturma devam etmektedir.

Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle tarafımıza verilmeyen tutanak ve şüpheli ifadelerini gazetelerden öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda edindiğimiz bilgiler çerçevesinde cemevinin yöneticileri ve yakın çalışma arkadaşları olarak faillerin suçtan kurtarmaya yönelik akıl ve mantıkla bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı, çelişkili beyanların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Olayın oluş sebebi kişisel değildir. Sanıkların gazetelere yansıyan beyanlarının hepsi yalan ve iftiradan ibarettir.

"MAGAZİNLEŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Olayın magazinselleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşanan olay son günlerde ülkenin değişik yerlerindeki cemevlerine yapılan provakatif saldırıların devamıdır. Aynı karanlık güçler tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Olaya onlarca kişinin katılmış olması, uzun bir süre planlanmış olması, cemevinden evinin önüne kadar takip edilmiş olması, darp eylemini gerçekleştiren kişilerin cemevi başkanı Selami Sarıtaş'ı hiç tanımamış olmaları, tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde olayın organize olduğu anlaşılmaktadır. Yakalananların sadece suçta kullanılan kişiler olduğunu düşünmekteyiz. Suçu planlayan ve işleten asıl faillerin ortaya çıkarılması ve yakalanması halinde ancak tam bir soruşturma yapılmış olacaktır ve ancak bu durumda adaletin tecellisi mümkün olacaktır.

"OLAY BASİT YARALAMA DEĞİLDİR"

Olay basit bir yaralama değildir, olay organize bir olaydır. Onlarca failin yer aldığı ve planlı bir şekilde işlenmiş organize bir suç söz konusudur. Halkı kin ve nefrete sürüklemek mezhep çatışmalarıyla kaos yaratılmak istenmektedir. Elbette biz halk olarak bu oyuna gelmeyeceğiz ancak olayın planlayan ve talimatı veren karanlık güç odaklarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde bu olaylar devam edecektir. Olay yaptıran faillerin yakalanması için soruşturmanın derinleştirilerek devam etmesi hususunda yetkilileri gereğini yapmaya bu konuda siz değerli basınımızı halkımızı ve tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz."