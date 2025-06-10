Alendeşt Yaylası: Doğaseverler İçin Büyüleyici Bir Cennet

Alendeşt Yaylası: Doğaseverler İçin Büyüleyici Bir Cennet
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Alendeşt Yaylası: Doğaseverler İçin Büyüleyici Bir Cennet
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Van'ın Çatak ilçesinde yer alan 2 bin 800 rakımlı Alendeşt Yaylası, bahar aylarında sarı çiçekler ve menderesleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yüksek rakımı ve ikonik manzarasıyla fotoğraf tutkunları için eşsiz bir mekan sunuyor.

Alendeşt yaylası, menderesleri ve sarı çiçekleriyle büyülüyor

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde, mendereslerin bulunduğu ve yeşilin ve sarının her tonunun görülebildiği 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası doğaseverleri ağırlıyor.

Çatak ilçesinde yer alan 2 bin 800 rakımlı Alendeşt Yaylası, doğanın tüm renklerini sergileyerek görenleri adeta büyülüyor. Bahar aylarının gelişiyle birlikte canlanan yayla, kıvrım kıvrım uzanan menderesleri ve etrafını saran sarı çiçeklerle kartpostallık manzaralar sunuyor.

"Menderesler ile sarı çiçekler görsel bir şölen oluşturuyor"

Yüksek rakımı ve el değmemiş doğasıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Alendeşt Yaylası, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler vadediyor. Özellikle ilkbaharda sarıya bürünen çiçek tarlaları, mendereslerin zarif kıvrımlarıyla birleşerek görsel bir şölen oluşturuyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken yayla, hem sessizlik arayanlara hem de doğayla baş başa kalmak isteyenlere huzurlu bir ortam sunuyor. Yerel halkın yaz aylarında konakladığı bu yayla, aynı zamanda bölgedeki ekolojik çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor. Van'ın saklı cennetlerinden biri olan Alendeşt Yaylası, keşfedilmeyi bekleyen doğal bir hazine olarak ziyaretçilerini bekliyor.

12 kişilik bir ekiple yaylayı keşfe çıkan doğaseverler bölgede doyasıya eğlendiler. Yaylanın serin ve soğuk suyuna girip yıkan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Alendeşt yaylasına gelip te yüzememek olmaz. Bu güne kadar gittiğim bütün bölgelerde yüzdüm. Şimdi sıra Alendeşt deresinde" deyip soğuk suya kendini bıraktı.

"Doğayı koruyalım, doğayla kalalım"

Yaylaya keşif yürüyüşü düzenleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Etkinliklerimiz son hız devam ediyor. Tanımaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Bölgemizi tanıyacağız. Yaylalarımızı, dağlarımızı, doğamızı, şelalelerimizi tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bu günkü keşfimiz Alendeşt yaylası. Güzel bir keşif oldu. Doğayla kalın ama doğayı koruyarak kalın. Buraya gelişimizin 6. yılı. Kamp için geldik. Zamanın uygun olup olmadığı tespit için geldik. Yayla yüksek bir rakımda. Bu zamanlarda burada zaman zaman kar kalıyor. Keşif bayağı başarılı geçti. Haftaya inşallah burada kamp kurmaya geleceğiz. 12 kişilik bir ekiple geldik. Yaklaşık 3.5 saatlik bir ürüyüş yolundan geldik. Muhteşem bir alan. Doğayı koruyalım doğayla kalalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK - Yerel
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