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Alaşehirli öğrencilere göz taraması

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Alaşehirli öğrencilere göz taraması

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik göz taraması yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocukların göz rahatsızlıklarının erken teşhis edilmesi ve eğitimde başarının artırılması amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik göz taraması yapıldı. Göz taramasıyla göz rahatsızlığı tespit edilen çocuklar ilgili kuruma yönlendirilerek erken teşhis ve tedavi imkanı yakalayabilecek.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, anasınıfında ve 1. sınıfta okuyan toplamda yaklaşık 3 bin 500 öğrenciyi göz taramasından geçirmesi planlanıyor. Göz taramalarını aralıksız sürdüren sağlık ekibi, Cumhuriyet İlkokulu'nda anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri olmak üzere 200 öğrencinin göz taramasını yaptı. Göz taramasını yapan Dr. Hakkı Kaya, öğrencilere göz tarama cihazı ve taramanın nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere göz muayenesi yapan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktoru Hakkı Kaya, "Çocukların göz sağlığı, genel vücut sağlığı kadar önemli olmakla birlikte okul başarısını da etkilemektedir. Miyop, hipermetrop gibi görme bozuklukları erken teşhis edilmediği takdirde okul başarısına düşüşe, dolayısıyla çocukta psikolojik travmalara yol açabilir. Bu sebeple ilçemiz genelinde tüm 1. sınıf ve anasınıfı öğrencilerine yapılan göz tarama programı büyük önem taşımaktadır. Görme tembelliği, şaşılık, astigmatizm ve daha birçok görme kusurunu erken tespit ederek, okul başarısını artırmaya ve halk sağlığını korumaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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