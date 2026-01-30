Kaymakam Güngör mahalle halkıyla buluştu

Vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinleyen Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Alper Faruk Güngör, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ve halk toplantıları kapsamında Kemaliye, İsmetiye, Gülpınar ve Soğanlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorunları, talep ve önerileri yerinde dinlendi.

Vatandaşlarla yüz yüze görüşme

Mahalle ziyaretleri ve halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla buluşan Kaymakam Alper Faruk Güngör, toplantıların amacının mahalle sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini yüz yüze ve aracısız bir şekilde almak olduğunu ifade etti. Güngör, dile getirilen sorunların ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilerek imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

"Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık"

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Güngör, "Sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizlerin taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız" dedi.

Sorunlar yerinde dinleniyor, yerinde çözüm üretiliyor

Halk toplantılarını oldukça faydalı bulduğunu dile getiren Kaymakam Güngör, sorunların yerinde tespit edilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını belirterek, "Amacımız sizlere en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaşabilmek, sorunlarınızı birinci ağızdan dinleyip çözümler üretebilmektir. En başarılı çözüm yolu sorunları yerinde ve muhataplarından dinlemektir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerine ilişkin talep ve şikayetlerini dinliyoruz" diye konuştu.

"Sorun oluşmadan önlem almak esas"

Kamu hizmetlerinde temel anlayışlarının sadece sorun çözmek değil, sorun oluşmadan önlem almak olduğuna dikkat çeken Kaymakam Güngör, "Devletimiz vatandaşının hizmetinde olmaya devam etmektedir. Sorunları önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Kurum temsilcileri ve muhtarlar da katıldı

Mahalle ziyaretleri ve halk toplantılarına Kaymakam Alper Faruk Güngör'ün yanı sıra Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yalçın Gürenci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantılarda vatandaşlar birebir söz alarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahalle sakinleri, Kaymakam Güngör'ün mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etmesi ve sorunları yerinde dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, bu tür ziyaretlerin belirli aralıklarla devam etmesini istediklerini ifade etti.

Ziyaretler devam edecek

Kaymakamlık tarafından mahalle ziyaretleri ve halk toplantılarının program dahilinde devam edeceği öğrenildi. - MANİSA