Alaşehir'de Üzüm Bağlarında İşçiler Atatürk İçin Saygı Duruşunda Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 Kasım'da üzüm bağlarında çalışan işçiler, saat 09.05'te işlerini bırakarak Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Tarlalarda yankılanan siren sesleri duygusal anlar yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde duygusal anlar yaşandı. İlçe genelinde yapılan resmi törenlerin yanı sıra, üzüm bağlarında çalışan işçiler de saat 09.05'te çalışmayı bırakarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen resmi törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Resmi programın dışında ise Alaşehir'e özgü anlamlı görüntüler dikkat çekti. İlçedeki üzüm bağlarında çalışan işçiler, traktör ve tarım makinelerinin başında telefonlarından açtıkları siren sesiyle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Bağlarda ve tarlalarda işine ara veren vatandaşlar, Atatürk'ün "en büyük eserim Cumhuriyet'tir" sözünü hatırlatarak, her 10 Kasım'da olduğu gibi minnet duygularını dile getirdi.

Alaşehir'deki okullarda da gün boyunca Atatürk'ü anma programları, şiirlerin okunması ve öğrenci sunumları gerçekleştirildi. - MANİSA