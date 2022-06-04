Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Keskin - Yerel
 - Güncelleme:

Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü saz ekibi tarafından hazırlanan Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisi izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu

MANİSA - Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü saz ekibi tarafından hazırlanan Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisi izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı 7 kişilik saz ekibi tarafından Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisi düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Çetin Mercan Burak yönetimindeki saz ekibi Türkiye'nin değişik yörelerine ait halk türkülerini seslendirirlerken, zaman zaman türkülerin hikayesi ve ozanlar hakkında bilgiler de verdiler.

Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi ozanların hayatlarından kesitler anlatılırken, "Oy Asiye" türküsünün hikayesi, zeybek oyunlarının doğuş hikayeleri anlatıldı. İlker Şahin, Ali Osman Avcı, Hasan Hüseyin Demiray, Çağdaş Aktaş, Özgür Ertuğrul, Himmet Taşkın ve Çetin Burak Mercan'dan oluşan saz ekibi 24 eser seslendirdi. Dinletide türküler koro ve solo olarak seslendirildi. İzleyenler yerlerinden türkülere eşlik ederlerken, oyunlarda oynadılar. Zeybek türküsü seslendirilirken, Sezai Horasan ve Emine Sert sahnede zeybek oynayarak, geceye ayrı bir renk kattılar.

Programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Halk eğitimi 7'den 77'ye herkesi kapsayan eğitim kursları ile tüm vatandaşlarımıza ulaşabiliyor. Bu yıl 347 değişik kursta 10 bin 70 kursiyere eğitim verdik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bir yıl boyunca hazırlamış olduğu çalışmaları 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde sergiliyor. Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisini bugün sergiledik. Diğer çalışmalarımızı da sergilemeye devam edeceğiz.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde verilen halk türküleri dinletisine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Yerel

Halk Eğitimi Merkezi Alaşehir Bağlama Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title