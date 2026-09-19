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Alaplı’da 19 Eylül Gaziler günü törenle kutlandı

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Alaplı’da 19 Eylül Gaziler günü törenle kutlandı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Alaplı Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program devam etti.

Törenin ardından ilçedeki bir kafeteryada gaziler ve şehit yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Programda konuşan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Köksal, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilere duyulan minnet ve saygıyı ifade etti.

Programa ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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