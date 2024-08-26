Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Limanı'na Malta bayraklı kruvaziyer gemisi demirledi. Karaya ayak basan 676 turist ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Antalya Limanı'ndan demir alan Malta bayraklı, 388 personel ve çoğunluğu ABD'li ve İngilizlerden oluşan 676 yolcuyu taşıyan 181 metre uzunluğundaki Azamara Journey isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Karaya ayak basan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Lüks gemi, akşam saat 18.00 sıralarında Alanya'dan ayrılarak Limasol'a hareket edecek. - ANTALYA