Alanya'dan kutsal topraklara motosikletle 7 bin kilometrelik yolculuk

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatih Kasmuş, 1 Nisan'da motosikletiyle başladığı yolculukta yaklaşık 7 bin kilometre yol katederek Suudi Arabistan'a ulaştı.

Alanya'da bir sürücü kursunda çalışan 45 yaşındaki Fatih Kasmuş, uzun süredir kurduğu kutsal topraklara gitme hedefini gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı. 1 Nisan'da motosikletiyle yola çıkan Kasmuş, ilk olarak Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştı. Kasmuş, burada kendisine eşlik edecek olan "Sumud Gemisi" kaptanlarından bir arkadaşıyla buluşarak yolculuğuna devam etti. İkili, sınır kapısından geçerek İdlib üzerinden Ürdün'e, ardından da Suudi Arabistan'a ulaştı. Zorlu ve uzun süren yolculuk boyunca farklı coğrafyalardan geçen Kasmuş, kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdi. Ziyaretin ardından dönüş yoluna geçen Kasmuş ve arkadaşı, Amman'da bulunan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Çöl bölgesinde kısa bir mola vererek eşek safarisine katılan ikili, Emevi Camii'ni de ziyaret etti.

21 günde 7 bin kilometre yol katetti

Yaklaşık 21 gün süren yolculukta toplam 7 bin kilometre yol kateden Kasmuş, motosikletiyle 500 litre benzin tüketti. Yolculuğun maliyetine ilişkin bilgi veren Kasmuş, kişi başı masrafların 70 bin TL civarında olduğunu ifade etti. Kutsal topraklara gitme hayalinin her zaman olduğunu belirten Fatih Kasmuş, "Muhafazakar zihniyet motorcuların kutsal topraklara gitme hayalinde hep vardır. Benim de vardı, doğal olarak yıllardır düşüncemiz, planımız vardı. Kara yolu ile umre yapmak biraz sıkıntılıydı, devlette müsaade etmiyordu. Şubat ayında umreye kara yoluyla gitme açıldı, ben de planımı yaptım, Nisan'ın 1'i itibarı ile çıkmaya karar verdim. Hazırlıklarımı yaptım, yola çıktım. Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktık. O süreç biraz sıkıntılı geçti. Gümrükten geçebilmemiz yaklaşık 10 saat sürdü. Sumud filosunda kaptan olan bir ağabeyimle yola çıktım" dedi.

"Umre ziyaretimizi yaptık"

Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdiğini ifade eden Kasmuş, "Hem bizim hem de Suriye gümrük kapısı motosiklet tehlikeli olduğu için biraz sıkıntı çıkarttı. 'Bisiklet ve yaya olarak geçebilirsin ama motosikletle geçişinize müsaade etmiyoruz' dediler. Sınır kapısından geçtik, İdlip'te kalmaya karar verdik, bir gece kaldık. Sabah yola çıktık. Şam'dan sonra Ürdün sınır kapısına geçtik. Ürdün sınır kapısında çok uğraşmadık, 1,5 saat gibi bir sürede Ürdün sınır kapısından geçtik. Ürdün'de bir gece kaldıktan sonra Arabistan'a geçtik. Arabistan sınır kapısında çok uğraşmadan giriş yapabildik. Tebük'den sonra Mescid-i Nebevi'ye ulaştık. Medine'de toplam dört gün kaldık, sonra Mekke'ye geçtik. Mekke'nin girişinde ihramlarımızı giydik. Toplamda altı gün Mekke'de kaldık, bütün umre ziyaretimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Umre ziyaretinin ardından dönüş yolunda çölde safari yaptıklarını anlatan Fatih Kasmuş, "Dönüş yolunda Ürdün'de Petra Antik Kenti'ni ziyaret ettiğimizde orada gelenek eşekle safari yaptırıyorlar. Eşeklerle birlikte Petra'nın tamamını safari yaparak gezdik. Akşam olduğunda orada çadır kurduk, yemek yaptık, sabah yola çıktık. Ürdün'de 300 şehidin olduğu Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Ardından ise Şam'da bulunan Emevi Camii'ni ziyaret ettik" dedi.

1 Nisan sabahı iş yerinden çıkıp 21 Nisan akşamı iş yerine tekrar döndüğünü söyleyen Kasmuş, "7 bin kilometre civarında bir yol yaptık. Totalde 450-500 litre civarında 23 bin TL tutarında yakıt harcadık. Maliyet olarak da otelimiz, yemeğimiz, içmemiz, hepsi toplam 70 bin TL civarında çok cüzi bir miktara gittik geldik. Çok keyifli ve çok konforluydu. Herkese tavsiye ederim. Arabistan çok geniş bir coğrafya olduğu için iki petrolle arası bazen bayağı uzun olabiliyor. Gördüğümüz her yerden benzin depomuz yarıya düştüğünde doldurmaya çalıştık" şeklinde konuştu. - ANTALYA

