Alanya'daki Orman Yangınında Motokuryelerden Destek

Alanya'daki Orman Yangınında Motokuryelerden Destek
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarında motokuryeler, ekiplerin söndürme çalışmalarına ve lojistik destek sağlayarak önemli bir rol üstlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gündür devam eden ve araçların girmekte güçlük çektiği orman yangınlarında motokuryeler ekiplere hem söndürme çalışmasında hem de ihtiyaç duyulan malzemelerde lojistik desteği verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Eylül günü 23.00 sularında Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangında 400 hektar ziraat ve ormanlık alan ile inşaat halindeki 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. İlçede 3 gündür süren orman yangınlarında ekiplerin alevlerle cansiparane mücadelesi devam ederken çalışmalara motokuryeler de destek verdi.

Lojistik destek sağladılar

İSMAK motorlu arama kurtarma ekipleri ve ilçedeki yaklaşık 100 motokurye kurdukları WhatsApp grupları aracılığıyla organize olarak yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı. Jandarma, orman ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda hareket eden kuryeler, yangın bölgesindeki çalışmalara lojistik destek sağladı. Motokuryeler bölge esnafının söndürme çalışmasında görevli personele destek olmak amacıyla topladığı su, ayran ve yemekleri ekiplere ulaştırdı. Bölgede birçok farklı noktadan dumanların yükseldiği yangında kuryeler motosikletleri ile söndürülen bölgelerde devriye gezerek yeniden alevlerin yükseldiği alanları ekiplere bildirerek hızlı müdahale edilmesini sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
