Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 21 şahıs tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 72 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nın da desteğiyle, örgütlü uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesine yönelik düzenlenen başarılı operasyon kapsamında, 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 26 Mart 2025 tarihinde yapılan operasyon, Antalya Merkez ve Şanlıurfa illerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Alanya'da satılacağına dair alınan istihbarat üzerine başlatıldı. Teknik ve fiziki takiplerle elde edilen verilere dayanarak, operasyon kapsamında 25 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1 kilo 750 gram Metamfetamin, 45 gram Kubar Esrar, 4800 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (Bonzai A4) 40 adet Sentetik Ecza Hap, 3 adet Av Tüfeği 1 adet dedektör, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, 8 şüpheli 'Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan, 45 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem görerek gözaltına alındı.