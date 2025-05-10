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Alanya'da Trafik Kazası: İki Ölü, Altı Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alanya'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpıştığı feci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 03: 00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan Vikingen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G'ünkullandığı 07 BZY 296 plakalı Mercedes marka servis aracı ile Özgür Süleyman Yılmaz'ınkullandığı 07 BYC 436 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 6 yabancı uyruklu yolcudan 5 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olan W.K.BPolonya uyruklu vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Özgür Süleyman Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu durumunda bulunan S.Y ise yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden kişiler cenaze aracı ile morga kaldırılırken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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