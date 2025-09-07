Alanya'da Kaybolan Çocuk, Paten Süren Rus Kadın Tarafından Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde sahilde yürüyüş yapan bir anne, küçük yaşlardaki erkek çocuğunu kaybetti. Gözyaşları içinde çevredekilerden yardım isteyen anneye, sahilde paten süren Rus uyruklu bir kadın destek oldu.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen anne, kısa bir süreliğine gözden kaybolan oğlunu bulamayınca panikleyerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Anne can havliyle o esnada sahilde paten yapan Rus uyruklu bir kadından yardım istedi. Sahil boyunca arama yapan kadın, iki erkek patenci arkadaşıyla birlikte küçük çocuğu kısa süre içerisinde buldu. Kaybolan çocuk, Rus kadının arkadaşları tarafından kucaklanarak annesine teslim edildi.

Çocuğuna sağ salim kavuşan anne, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. O anlar Rus uyruklu patenci kadının tepe kamerasına yansıdı.

Kaybolan çocuğu bulduktan sonra kucaklayıp annesine teslim eden Eren Günay (26) "Arkadaş ile patenle kayıyorduk annesi bana tarif etmişti 2 kilometre ileride çocuğa denk geldik. Annesi üstündeki kıyafeti ve şapkasına kadar anlatmıştı. Çocuk biraz korkmuştu hemen kucaklayıp annesine götürdüm. Çocuğu annesine götürdükten sonra sevindi, ağladı mutlu oldu" dedi. Diğer patenci Serkan Aktaş (29) ise, "Patenci yabancı bir arkadaşımız var. Annesi görüyor ardından çocuğu buluyor. Sonra bize anlattı. Biz de çocuğu bulduktan sonra annesine teslim ettik" şeklinde konuştu. - ANTALYA